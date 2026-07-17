Herbeland – Jeu de rôle, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Herbeland – Jeu de rôle Vendredi 24 juillet, 16h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T16:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T16:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Venez découvrir et vous initiez au jeu de rôle.

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Venez découvrir et vous initiez au jeu de rôle.