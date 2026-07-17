Bourgeon – Fabrication de boissons, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

Informations pratiques

Bourgeon – Fabrication de boissons Jeudi 23 juillet, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T15:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T15:30:00+02:00 – 2026-07-23T17:30:00+02:00

Les Effets papillons viennent vous apprendre à fabriquer des boissons infusées et des sirops crus à partir de fruits, de fleurs et de plantes comestibles, riches en minéraux et vitamines.

Médiahèque Bourg 126 bd François Mitterrand Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252528 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Les Effets papillons viennent vous apprendre à fabriquer des boissons infusées et des sirops crus à partir de fruits, de fleurs et de plantes comestibles, riches en minéraux et vitamines.