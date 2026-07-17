Bourgeon – Jeux surdimensionnés, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

Informations pratiques

Bourgeon – Jeux surdimensionnés Jeudi 6 août, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:30:00+02:00

Un après-midi animé par un ludothécaire et dédié à la pratique de jeux surdimensionnés pour voir les sciences autrement, mais surtout en GRAND format !

Médiahèque Bourg 126 bd François Mitterrand Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252528 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]

Un après-midi animé par un ludothécaire et dédié à la pratique de jeux surdimensionnés pour voir les sciences autrement, mais surtout en GRAND format !