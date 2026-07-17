Bourgeon – Jeux surdimensionnés, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain
jeudi 6 août 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain
Informations pratiques
Bourgeon – Jeux surdimensionnés Jeudi 6 août, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T15:30:00+02:00 – 2026-08-06T17:30:00+02:00
Un après-midi animé par un ludothécaire et dédié à la pratique de jeux surdimensionnés pour voir les sciences autrement, mais surtout en GRAND format !
Médiahèque Bourg 126 bd François Mitterrand Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252528 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Un après-midi animé par un ludothécaire et dédié à la pratique de jeux surdimensionnés pour voir les sciences autrement, mais surtout en GRAND format !
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