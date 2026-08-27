Appel à participation pour une création dansée Théâtre ONYX Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 17:00 – 20:00

Gratuit : oui Sur inscription Informations et inscriptions06 80 22 08 04 // severine.thermes@saint-herblain.fr Adulte, Etudiant

Cette aventure est composée de 3 jours de répétition, 1 répétition générale et 2 représentations publiques lors des Journées du Matrimoine à ONYX. À NOTER POUR PARTICIPER :• Aimer les aventures collectives• Pas de compétences particulières CALENDRIER• Samedi 5 septembre de 10h à 18h : Répétition• Dimanche 6 septembre de 10h à 18h : Répétition• Samedi 12 septembre de 10h à 18h : Répétition• Vendredi 18 septembre à 19h : Répétition générale• Samedi 19 septembre à 19h45 : Représentation• Dimanche 20 septembre à 17h30 : Représentation Vous avez envie de participer mais vous avez un soucis avec le calendrier ?Des aménagements sont possibles, contactez-nous ! INFO & CONTACT POUR LA PARTICIPATION AU SPECTACLE CHŒUR06 80 22 08 04 // severine.thermes@saint-herblain.fr

Théâtre ONYX Saint-Herblain 44800

06 80 22 08 04



Afficher la carte du lieu Théâtre ONYX et trouvez le meilleur itinéraire

