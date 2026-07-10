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Herbeland – Cherche et trouve ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
vendredi 28 août 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
Découvrez une sélection de livres-jeux pour tous les âges, et réalisez votre propre Cherche et Trouve !
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com
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