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Bourgeon – Jeux d’optique, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

jeudi 27 août 2026 · Médiahèque Bourg · Saint-Herblain

Bourgeon – Jeux d’optique, Médiahèque Bourg, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Médiahèque Bourg
Adresse
126 bd François Mitterrand
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Bourgeon – Jeux d’optique Jeudi 27 août, 15h30 Médiahèque Bourg Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T15:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T15:30:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Des jeux d’optique à tester et d’autres à fabriquer qui donnent l’illusion du mouvement.

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Des jeux d’optique à tester et d’autres à fabriquer qui donnent l’illusion du mouvement.

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