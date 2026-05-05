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Initiations West Coast Swing & Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

Initiations West Coast Swing & Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

Initiations West Coast Swing & Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain lundi 7 septembre 2026.

Lieu : Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur

Adresse : 12 avenue de l'Angevinière, Saint-Herblain

Ville : 44800 Saint-Herblain

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : lundi 7 septembre 2026

Initiations West Coast Swing & Line Dance Lundi 7 septembre, 19h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-07T19:00:00+02:00 – 2026-09-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-07T19:00:00+02:00 – 2026-09-07T21:00:00+02:00

19h-20h Initiation West Coast Swing
Seul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à 2 addictive sur tes musiques préférées

20h-20h30 Initiation Line Dance
Danse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun !

Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]
2 danses, 2 initiations à suivre. Ouvert à tous ! west coast swing wcs

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