Forum Place à l’emploi 2026 Centre Commercial Atlantis Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 09:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Premier événement emploi et ormation de la rentrée, le forum Place à l’emploi revient pour une 19ème édition le jeudi 10 septembre au centre commercial Atlantis à Ville de Saint-Herblain ! Cette année encore, une cinquantaine d’entreprises et de centres de formation présents.Organisé par le GIE Atlantis et l’Atdec Nantes Métropole, en partenariat avec France Travail, Nantes Métropole, la Ville de Saint-Herblain, le Département Loire-Atlantique et la Préfecture, le forum réunira des centaines d’opportunités emploi et formation, le tout dans de nombreuses filières : MÉDICOSOCIALTRANSPORT #LOGISTIQUEINDUSTRIECOMMERCEMÉTIERS DE L’ENGAGEMENTBTP Le jour J, il y aura également : Pôle Informations & Orientations ;Pôle Offres d’emploi ;Pôle Pitch « 15 minutes pour convaincre » ;Pôle « Lutte contre les discriminations à l’emploi ». Gratuit. Sans inscription.Plus d’information prochainement sur la page événement « Place à l’emploi 2026 » – Agenda Atdec,

Centre Commercial Atlantis Saint-Herblain 44800

https://www.atdec.org/evenements/forum-place-a-lemploi-edition-2026/



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