Découverte de la biodiversité au travers d’ateliers nature, Réserve naturelle nationale de La Mazière, Lagruère

Informations pratiques

Découverte de la biodiversité au travers d’ateliers nature Samedi 19 septembre, 14h00, 17h00 Réserve naturelle nationale de La Mazière Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La Sepanlog, organisme environnemental gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de La Mazière, proposera tout au long de la journée des ateliers, des animations et des observations consacrés à l’environnement.

Le club de pêche local présentera également des spécimens de poissons présents dans le lac. Une initiation à la pêche pourra éventuellement être proposée.

Réserve naturelle nationale de La Mazière 2545, rue de la Briquetterie 47400 Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 78 28 44 37 Issu de l’exploitation d’une ancienne gravière, le lac du Graoux est devenu, au fil du temps, un véritable refuge pour la biodiversité. Avec le soutien de la société Lafarge, la commune de Lagruère a transformé ce site en un espace naturel ouvert au public, dédié à la découverte et à la sensibilisation à l’environnement.

Aujourd’hui, le lac bénéficie d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE), un dispositif juridique conclu devant notaire entre la commune, propriétaire du site, et la SEPANLOG, gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de La Mazière. Cet engagement garantit la gestion et la protection de la biodiversité du site pour une durée de 99 ans. Sur place, vous trouverez un parking, un sentier de randonnée de 2,5km ainsi qu’un observatoire ornithologique permettant d’observer la faune dans son environnement. Le site est entretenu grâce à l’éco-pâturage, une méthode respectueuse de la biodiversité.

Afin de préserver ce lieu naturel, les visiteurs sont invités à respecter le site et à tenir leurs animaux en laisse courte. La pêche est autorisée uniquement dans le cadre du « no kill » et sur présentation d’une carte annuelle délivrée en nombre limité par le club local de pêche.

La Sepanlog, organisme environnemental gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de La Mazière, proposera tout au long de la journée des ateliers, des animations et des observations consacrés à …

©Jacques Verdelet