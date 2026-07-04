Patrimoine naturel Lac du Graoux Rue de la Briquetterie Lagruère
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Briquetterie · Lagruère
Informations pratiques
Lagruère
Patrimoine naturel Lac du Graoux
Rue de la Briquetterie Lac du Graoux Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez passer un après-midi d’observation naturaliste autour de la faune et la flore du Lac du Graoux, ancienne gravère réhabilitée par le SEPANLOG pour accueillir la faune.
– Inscriptions obligatoires
Programme complet à télécharger ci-dessous ! .
Rue de la Briquetterie Lac du Graoux Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 sepanlog47@orange.fr
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English : Patrimoine naturel Lac du Graoux
L’événement Patrimoine naturel Lac du Graoux Lagruère a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne
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