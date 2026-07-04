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Patrimoine naturel Lac du Graoux Rue de la Briquetterie Lagruère

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Briquetterie · Lagruère

Patrimoine naturel Lac du Graoux Rue de la Briquetterie Lagruère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue de la Briquetterie
Adresse
Lac du Graoux
Ville
47400 Lagruère
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lagruère

Patrimoine naturel Lac du Graoux

Rue de la Briquetterie Lac du Graoux Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez passer un après-midi d’observation naturaliste autour de la faune et la flore du Lac du Graoux, ancienne gravère réhabilitée par le SEPANLOG pour accueillir la faune.
– Inscriptions obligatoires
Programme complet à télécharger ci-dessous !   .

Rue de la Briquetterie Lac du Graoux Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57  sepanlog47@orange.fr

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English : Patrimoine naturel Lac du Graoux

L’événement Patrimoine naturel Lac du Graoux Lagruère a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Val de Garonne

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