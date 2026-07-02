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Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Ecole d’autrefois Lagruère

mercredi 5 août 2026 · Ecole d'autrefois · Lagruère

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Ecole d’autrefois Lagruère

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ecole d'autrefois
Adresse
333 rue de Garonne
Ville
47400 Lagruère
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Lagruère

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois

Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois, atelier ou visite libre.
Atelier avions de papier et autres pliages amusants.   .

Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 85 08 

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English : Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois

L’événement Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Lagruère a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne

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