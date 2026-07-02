Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Ecole d’autrefois Lagruère
mercredi 5 août 2026 · Ecole d'autrefois · Lagruère
Informations pratiques
Lagruère
Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois
Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois, atelier ou visite libre.
Atelier avions de papier et autres pliages amusants. .
Ecole d’autrefois 333 rue de Garonne Lagruère 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 35 85 08
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English : Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois
L’événement Découverte ludique en famille à l’Ecole d’autrefois Lagruère a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Val de Garonne
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