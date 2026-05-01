Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot Ordonnac
Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot Ordonnac mercredi 20 mai 2026.
Ordonnac
Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot
Ordonnac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le conservatoire d’Espaces Naturels de la Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature à la découverte de la faune et de la flore sur la Butte de la Lot. Vous découvrirez ses pelouses sèches calcaires, sa richesse floristique et faunistique ainsi que la gestion indispensable à son maintien.
Sur inscription. Le lieu de RV sera communiqué au moment de l’inscription.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo. .
Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 55 73 93 k.marie.louise@cen-na.org
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English : Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot
L’événement Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot Ordonnac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble
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