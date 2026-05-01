Ordonnac

Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot

Ordonnac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le conservatoire d’Espaces Naturels de la Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature à la découverte de la faune et de la flore sur la Butte de la Lot. Vous découvrirez ses pelouses sèches calcaires, sa richesse floristique et faunistique ainsi que la gestion indispensable à son maintien.

Sur inscription. Le lieu de RV sera communiqué au moment de l’inscription.

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo. .

Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 55 73 93 k.marie.louise@cen-na.org

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English : Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot

L’événement Découverte de la faune et la flore de la Butte de la Lot Ordonnac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble