Découverte de la Faune Flore et Biodiversité Pontenx-les-Forges
Découverte de la Faune Flore et Biodiversité Pontenx-les-Forges mercredi 12 août 2026.
Pontenx-les-Forges
Découverte de la Faune Flore et Biodiversité
Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Accompagné d’un animateur nature, vous serez invité à vous balader à la découverte de la biodiversité de ce milieu naturel sensible. Classé Natura 2000, l’ancien quartier de Bouricos est un site naturel humide typique des Landes, avec son airial, ses marais, ses rivières et sa forêt. .
Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine animationbouricos@gmail.com
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English : Découverte de la Faune Flore et Biodiversité
L’événement Découverte de la Faune Flore et Biodiversité Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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