UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Claveyson

Découverte de la ferme Ferme des Bio Prés Claveyson

samedi 19 septembre 2026 · Ferme des Bio Prés · Claveyson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ferme des Bio Prés
Adresse
415 route du Château
Ville
26240 Claveyson
Département
Drôme
Tarif
12 12 20 12€ les enfants et 20€ les adultes

Claveyson

Découverte de la ferme

Ferme des Bio Prés 415 route du Château Claveyson Drôme

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

12€ les enfants et 20€ les adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journée portes ouvertes à la ferme des Bio Prés avec visite de la ferme, vente de produits locaux et repas (à réserver avant le 10/09). Une belle journée pour découvrir la ferme et partager un bon moment en famille ou entre amis !
  .

Ferme des Bio Prés 415 route du Château Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 84 75 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House at the Bio Près Farm, featuring a farm tour, a sale of local products, and a meal (reservations required by September 10). A wonderful day to explore the farm and enjoy some quality time with family or friends!

L’événement Découverte de la ferme Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Claveyson (Drôme)