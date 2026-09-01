Découverte de la ferme Ferme des Bio Prés Claveyson
samedi 19 septembre 2026 · Ferme des Bio Prés · Claveyson
Informations pratiques
Claveyson
Découverte de la ferme
Ferme des Bio Prés 415 route du Château Claveyson Drôme
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
12€ les enfants et 20€ les adultes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journée portes ouvertes à la ferme des Bio Prés avec visite de la ferme, vente de produits locaux et repas (à réserver avant le 10/09). Une belle journée pour découvrir la ferme et partager un bon moment en famille ou entre amis !
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Ferme des Bio Prés 415 route du Château Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 84 75 61
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English :
Open House at the Bio Près Farm, featuring a farm tour, a sale of local products, and a meal (reservations required by September 10). A wonderful day to explore the farm and enjoy some quality time with family or friends!
L’événement Découverte de la ferme Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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