Découverte de la ferme Ferme des Bio Prés Claveyson

Informations pratiques

Claveyson

Découverte de la ferme

Ferme des Bio Prés 415 route du Château Claveyson Drôme

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

12€ les enfants et 20€ les adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journée portes ouvertes à la ferme des Bio Prés avec visite de la ferme, vente de produits locaux et repas (à réserver avant le 10/09). Une belle journée pour découvrir la ferme et partager un bon moment en famille ou entre amis !

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Ferme des Bio Prés 415 route du Château Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 84 75 61

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English :

Open House at the Bio Près Farm, featuring a farm tour, a sale of local products, and a meal (reservations required by September 10). A wonderful day to explore the farm and enjoy some quality time with family or friends!

L’événement Découverte de la ferme Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche