Informations pratiques

Claveyson

Vide ta chambre

Salle des Fêtes Claveyson Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide ta chambre est un événement pour les enfants et les familles, avec une zone dédiée aux enfants et des options de restauration sur place.

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Salle des Fêtes Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 50 26 50

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English :

Clean Out Your Room is an event for children and families, featuring a dedicated children’s area and on-site dining options.

L’événement Vide ta chambre Claveyson a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche