Vide ta chambre Claveyson
dimanche 20 septembre 2026 · Claveyson
Informations pratiques
Claveyson
Vide ta chambre
Salle des Fêtes Claveyson Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide ta chambre est un événement pour les enfants et les familles, avec une zone dédiée aux enfants et des options de restauration sur place.
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Salle des Fêtes Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 50 26 50
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English :
Clean Out Your Room is an event for children and families, featuring a dedicated children’s area and on-site dining options.
L’événement Vide ta chambre Claveyson a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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