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La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday Claveyson

La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday Claveyson vendredi 28 août 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 26240 Claveyson

Département : Drôme

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 12

Claveyson

La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday

Parking de la mairie Claveyson Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez passer une belle soirée musicale avec vos chansons préférées ! Spectacle en plein air, nombre de chaises limité, pensez à prendre la vôtre.
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Parking de la mairie Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37 

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English :

Come and enjoy a musical evening with your favorite songs! Open-air show, limited number of chairs, so bring your own.

L’événement La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday Claveyson a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche