La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday Claveyson
La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday Claveyson vendredi 28 août 2026.
Claveyson
La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday
Parking de la mairie Claveyson Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez passer une belle soirée musicale avec vos chansons préférées ! Spectacle en plein air, nombre de chaises limité, pensez à prendre la vôtre.
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Parking de la mairie Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
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English :
Come and enjoy a musical evening with your favorite songs! Open-air show, limited number of chairs, so bring your own.
L’événement La compagnie Péricard chante Johnny Hallyday Claveyson a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche