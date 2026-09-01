Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez Lieu-dit Kergleuden Bannalec
samedi 26 septembre 2026 · Lieu-dit Kergleuden · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez
Lieu-dit Kergleuden Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Production de cidre, poiré, jus de pomme, jus de poire, vinaigre…
Située sur la vallée de l’Isole, la Ferme Perennou Sant-Jakez possède un patrimoine bocager unique comprenant des prairies anciennes irriguées que bordent nos vergers de pommiers et de poiriers.
Venez vous promener dans ce cadre bucolique et dégustez de savoureux produits !
Visite guidée possible. .
Lieu-dit Kergleuden Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 97 34 15 81
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English :
L’événement Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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