Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez Lieu-dit Kergleuden Bannalec

Informations pratiques

Bannalec

Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez

Lieu-dit Kergleuden Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Production de cidre, poiré, jus de pomme, jus de poire, vinaigre…

Située sur la vallée de l’Isole, la Ferme Perennou Sant-Jakez possède un patrimoine bocager unique comprenant des prairies anciennes irriguées que bordent nos vergers de pommiers et de poiriers.

Venez vous promener dans ce cadre bucolique et dégustez de savoureux produits !

Visite guidée possible. .

Lieu-dit Kergleuden Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 97 34 15 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte de la Ferme Perennou Sant-Jakez Bannalec a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS