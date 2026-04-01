La Chapelle-Saint-Ursin

Découverte de la flore du Verniller

La Chapelle-Saint-Ursin Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-02 2026-05-30

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.

Balade à la découverte des richesses cachées de ce joli causse berrichon classé en réserve naturelle nationale. .

La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.

L’événement Découverte de la flore du Verniller La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY