La Chapelle-Saint-Ursin

Les papillons de la réserve

La Chapelle-Saint-Ursin Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.

Près de 380 espèces de papillons ont été recensés sur la réserve, dont près de 50 reconnues comme d’intérêt patrimonial!

Cette balade guidée sera l’occasion de découvrir quelques-unes de ces espèces et apprendre à les identifier. .

La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.

L’événement Les papillons de la réserve La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY