Neuvic-Entier

Découverte de la flore spontanée sur la ferme de Cindy MILCENT Les fées Ceuillette

Bolezat Neuvic-Entier Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-22 12:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Partez à la rencontre des trésors végétaux du Plateau de Millevaches lors d’une sortie botanique conviviale et immersive !

Au fil d’une balade autour de la ferme de Cindy, Les Fées Cueillette , découvrez et observez la flore spontanée qui pousse naturellement dans cet environnement préservé. La visite se poursuivra par une immersion dans l’univers des plantes aromatiques et médicinales découverte des cultures, visite du séchoir, échanges autour des usages et savoir-faire de la ferme, guidés par Cindy MILCENT.

Si vous souhaitez prolonger ce moment de partage, un pique-nique pourra être pris ensemble sur place (chacun apporte son déjeuner).

Sortie organisée avec l’Amicale Charles Legendre des Botanistes Limousins.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Neuvic-Entier (covoiturage possible).

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo et au terrain.

Gratuit sur inscription. .

Bolezat Neuvic-Entier 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 21 99 emilie.chammard@cbnmc.fr

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English : Découverte de la flore spontanée sur la ferme de Cindy MILCENT Les fées Ceuillette

L’événement Découverte de la flore spontanée sur la ferme de Cindy MILCENT Les fées Ceuillette Neuvic-Entier a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Briance Combade