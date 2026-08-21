Découverte de la médiathèque, Médiathèque Montesquieu, Viry-Chatillon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Montesquieu · Viry-Chatillon
Informations pratiques
Découverte de la médiathèque Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Montesquieu Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Découverte de la médiathèque
Médiathèque Montesquieu 13, avenue Jean Mermoz Viry-Chatillon 91170 Essonne Île-de-France 01 69 44 86 38 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr Située dans le quartier du Plateau à Viry-Chatillon, la bibliothèque Montesquieu offre, notamment, une large gamme d’activités, de collections à destination des ado et des enfants
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©photographe Grand Orly Seine Bièvre