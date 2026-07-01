Découverte de la pêche à pied Flamanville
vendredi 17 juillet 2026 · Flamanville
Informations pratiques
Flamanville
Découverte de la pêche à pied
Flamanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Partez en famille à la découverte de la pêche à pied. Équipés d’une épuisette, explorez les rochers à marée basse et observez les petits animaux qui y trouvent refuge. Une animation ludique et interactive pour apprendre à connaître la richesse du littoral tout en respectant cet écosystème fragile. Une aventure idéale pour petits et grands, curieux de nature !
Rendez-vous au port de plaisance de Dielette. .
Flamanville 50340 Manche Normandie +33 6 31 24 80 84 eauxnaturailes@gmail.com
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English : Découverte de la pêche à pied
L’événement Découverte de la pêche à pied Flamanville a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin
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