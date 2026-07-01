Découverte de la pêche à pied Les Pieux
samedi 18 juillet 2026 · Les Pieux
Informations pratiques
Les Pieux
Découverte de la pêche à pied
21 Route de Fort Les Pieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:30:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Partez en famille à la découverte de la pêche à pied. Equipés d’une épuisette, explorez les rochers à marée basse et observez les petits animaux qui y trouvent refuge. Une animation ludique et interactive pour apprendre à connaître la richesse du littoral tout en respectant cet écosystème fragile. Une aventure idéale pour petits et grands, curieux de nature !
Le rendez-vous la route du fort se situe à Sciotot (petit parking). .
21 Route de Fort Les Pieux 50340 Manche Normandie 06 31 24 80 84
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English : Découverte de la pêche à pied
L’événement Découverte de la pêche à pied Les Pieux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Cotentin
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