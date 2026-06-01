Asque

Découverte de la Petite Amazonie des Pyrénées

Au parking de la Gourgue d’Asque ASQUE Asque Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-26 15:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Partez à la découverte de la Gourgue d’Asque lors d’une randonnée guidée par Jean-Sébastien Gion, de la Maison de la Découverte Pyrénéenne. Au fil des rives de l’Arros, explorez l’influence de l’eau sur les paysages, la végétation et la formation des grottes. Cette balade vous mènera également au cœur de la Petite Amazonie , une forêt humide aux allures tropicales, remarquable par sa richesse naturelle. Une immersion passionnante pour comprendre les liens entre l’eau, la géologie et la biodiversité. Rendez-vous à 10h sur le parking de la Gourgue d’Asque. Pensez à prévoir votre pique-nique.

Réservation obligatoire patrick.cuilhe@orange.fr. Tarif 10€.

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Au parking de la Gourgue d’Asque ASQUE Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie patrick.cuilhe@orange.fr

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English :

Discover the Gourgue d?Asque on a hike guided by Jean-Sébastien Gion, from the Maison de la Découverte Pyrénéenne. Along the banks of the Arros, explore the influence of water on landscapes, vegetation and cave formation. The walk also takes you to the heart of the Little Amazon , a tropical rainforest of remarkable natural wealth. A fascinating immersion in the links between water, geology and biodiversity. Meet at 10am at the Gourgue d?Asque parking lot. Don’t forget your picnic.

Booking essential: patrick.cuilhe@orange.fr. Price: 10?

L’événement Découverte de la Petite Amazonie des Pyrénées Asque a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65