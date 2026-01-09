Formation Créer sa ferme florale ASQUE Asque

Formation Créer sa ferme florale

ASQUE 6 chemin du Payssa Asque Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-05

Vous souhaitez devenir producteur et créer votre ferme florale. Nous vous proposons de vous transmettre les outils nécessaires pour développer votre activité de production végétale fleurs séchées, fleurs fraiches, plantes comestibles, plantes aromatiques et médicinales. La formation à pour objectif de vous faire découvrir les étapes d’une installation agricole et les activités quotidiennes au sein d’une ferme florale. Plus d’informations sur le site internet des Jardins d’Ohla https://www.lesjardinsdolha.fr/

Tarif 975€ , comprenant

• 5 jours de formation

• 6 nuits d’hébergement

• Les repas du midi

• ​Hébergement Vous serez logés dans 2 gîtes d’Asque à quelques minutes des jardins.

Un acompte de 220€ est demandé lors de l’inscription. (Formation non éligible à financement public) .

ASQUE 6 chemin du Payssa Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 34 15 27

English :

You want to become a producer and set up your own flower farm. We propose to give you the tools you need to develop your plant production business: dried flowers, fresh flowers, edible plants, aromatic and medicinal plants. The aim of the course is to introduce you to the steps involved in setting up a farm and to the day-to-day activities on a flower farm. More information on the Jardins d’Ohla website: https://www.lesjardinsdolha.fr/

