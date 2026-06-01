Découverte de la Poterie néolithique, l’Atelier d’Agnès C., Sauveterre-la-Lémance

Découverte de la Poterie néolithique 26 – 28 juin l’Atelier d’Agnès C. Lot-et-Garonne

Entrée libre, inscription possible, tarif « au chapeau » pour l’achat de la matière première

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

3 jours de découverte !

Venez visiter et découvrir l’Atelier d’Agnès C., assister à une démonstration de « tournage » et participer à un atelier où vous aurez le bonheur d’apprendre à fabriquer un bol en argile à la manière dont les premiers hommes le réalisaient au néolithique.

Attention : Le vendredi uniquement sur réservation ! Compter une heure pour la visite complète. Participation au chapeau pour la matière travaillée.

N’hésitez pas à vous inscrire pour les ateliers de poterie !

Atelier ouvert le vendredi 26 de 10h à 15h – samedi 27 de 14h à 18h et le dimanche 28 de 14h à 17h.

l’Atelier d’Agnès C. 114 chemin des écoles 47500 Sauveterre-la-Lémance Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chiarenzaagnes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 36 06 63 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.latelierdagnesc.fr/ »}]

Atelier d’1h30 : Apprendre à modeler un bol selon la technique du néolithique poterie céramique

© L’Atelier d’Agnès C.