Découverte de la réserve naturelle de Glomel Marais de Magoar Penvern 5 Lieu-dit Botsay Glomel
mardi 25 août 2026 · 5 Lieu-dit Botsay · Glomel
Informations pratiques
Glomel
Découverte de la réserve naturelle de Glomel Marais de Magoar Penvern
5 Lieu-dit Botsay 5 Botsay Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
En compagnie d’un guide naturaliste, venez (re)découvrir les landes et autres paysages typiques du Kreiz Breizh le temps d’une visite commentée de la réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel !
Org. AMV .
5 Lieu-dit Botsay 5 Botsay Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 22 78
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English :
L’événement Découverte de la réserve naturelle de Glomel Marais de Magoar Penvern Glomel a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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