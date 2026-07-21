Découverte de la réserve naturelle de Glomel Marais de Magoar Penvern 5 Lieu-dit Botsay Glomel

Informations pratiques

Glomel

Découverte de la réserve naturelle de Glomel Marais de Magoar Penvern

5 Lieu-dit Botsay 5 Botsay Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

En compagnie d’un guide naturaliste, venez (re)découvrir les landes et autres paysages typiques du Kreiz Breizh le temps d’une visite commentée de la réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel !

Org. AMV .

5 Lieu-dit Botsay 5 Botsay Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 22 78

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English :

L’événement Découverte de la réserve naturelle de Glomel Marais de Magoar Penvern Glomel a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme du Kreiz Breizh