Informations pratiques

Glomel

Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour

Pont ar Len Café Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh

Temps convivial autour de la découverte de musiques à danser. Un temps d’initiation suivie d’un bal/concert en DJ set vinyles.

Le 31/07 sera consacré à la musique Funk, avec Funky Blue Boy et ses galettes au groove électrisant. Avec l’ambition affichée de réaliser le plus grand Soul Train du Kreiz Breizh le long du canal.

Org. Muut Production .

Pont ar Len Café Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 22 55 77

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English :

L’événement Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour Glomel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh