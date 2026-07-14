Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour Glomel
vendredi 31 juillet 2026 · Glomel
Informations pratiques
Glomel
Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour
Pont ar Len Café Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh
Temps convivial autour de la découverte de musiques à danser. Un temps d’initiation suivie d’un bal/concert en DJ set vinyles.
Le 31/07 sera consacré à la musique Funk, avec Funky Blue Boy et ses galettes au groove électrisant. Avec l’ambition affichée de réaliser le plus grand Soul Train du Kreiz Breizh le long du canal.
Org. Muut Production .
Pont ar Len Café Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 22 55 77
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English :
L’événement Les vendredis de l’été du Kreiz Breizh | Baleantour Glomel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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