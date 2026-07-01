Week-end Jeux La Place des Ami.e.s Glomel

samedi 25 juillet 2026 · La Place des Ami.e.s · Glomel

Informations pratiques

Glomel

Week-end Jeux

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Jouer à La Place des Ami.e.s,

le Samedi de 14h à 20h et le Dimanche de 10h à 18h, à l’intérieur ou à l’extérieur, pour Petits et Grands.

Un jeu de piste familial sur inscription est proposé.

Boissons et petite restauration au Café associatif.

Org. La Place des Ami.e.s .

La Place des Ami.e.s 7 Lieu-dit Botcanou Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 42 93 44

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English :

L’événement Week-end Jeux Glomel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh