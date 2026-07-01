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AGENDA · Glomel

A la découverte de la réserve naturelle de Glomel Glomel

mardi 14 juillet 2026 · Glomel

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Parking de Pont Ar Len
Ville
22110 Glomel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Glomel

A la découverte de la réserve naturelle de Glomel

Parking de Pont Ar Len Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

En compagnie d’un guide naturaliste, venez (re)découvrir les landes et autres paysages typiques du Kreiz Breizh le temps d’une visite commentée de la réserve naturelle régionale des landes et marais de Glomel !

Org. AMV   .

Parking de Pont Ar Len Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 90 29 43 

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English :

L’événement A la découverte de la réserve naturelle de Glomel Glomel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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