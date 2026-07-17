Découverte de la résidence d’artistes Moly-Sabata et de son jardin, visite de l’exposition d’art contemporain Quasi, Sablons 38, Sablons
samedi 19 septembre 2026 · Sablons 38 · Sablons
Informations pratiques
Découverte de la résidence d’artistes Moly-Sabata et de son jardin, visite de l’exposition d’art contemporain Quasi 19 et 20 septembre Sablons 38 Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Résidence d’artistes Moly-Sabata
Moly-Sabata est une résidence d’artistes mettant à disposition
ses ateliers et ses ressources toute l’année. Elle se distingue
par son accueil sur invitation, son action au coeur d’un réseau
de partenaires et ses initiatives en faveur de la production
d’oeuvres. Son rayonnement public est alimenté par une
exposition annuelle tout en perpétuant une tradition de
transmission ancrée depuis 1927 dans ce lieu d’hospitalité,
administré aujourd’hui par la Fondation des Artistes.
Exposition d’art contemporain Quasi
Nous nous en approchons. Ça arrive. Il y a une qualité à
poindre, et les oeuvres en devenir frôlent toujours ce moment
où elles effleurent, elles atteignent, elles touchent. Voilà
l’occasion de valoriser les choses en train de se faire, les
formes en cours de formation, les objets laissant ouverte un
grande part de potentialité. Comme toujours, c’est aussi un
portrait en réserve de notre vision de la résidence, ce havre où
tout n’est pas terminé, dans lequel au contraire tout est toujours
possible. Ça voit le jour. L’exposition annuelle marquera les 99
ans du projet initié à Moly-Sabata par les artistes Albert Gleizes
et Juliette Roche en 1927. Célébrons en son coeur, son
presque siècle.
L’exposition « Quasi » se tient du 19 septembre au 1er
novembre 2026 avec un vernissage le samedi 19 septembre
2026 à 19h dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine et du Matrimoine. Elle réunit des oeuvres de Paloma
Bosquê, Tom Castinel, Natacha Mankowski, Jean-Luc Moulène,
Aimée Parrott, Bettina Samson, Agnès Varda, Arnaud Vasseux
(liste en cours) ainsi que des prêts de la Collection de la
Fondation des Artistes.
Sablons 38 1 rue Moly-Sabata, 38550 Sablons Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.moly-sabata.com/
Résidence d’artistes Moly-Sabata
©2026 Quasi, pré-visuel de communication © Superscript2.jpg
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