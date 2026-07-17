Découverte de la résidence d’artistes Moly-Sabata et de son jardin, visite de l’exposition d’art contemporain Quasi, Sablons 38, Sablons

Informations pratiques

Découverte de la résidence d’artistes Moly-Sabata et de son jardin, visite de l’exposition d’art contemporain Quasi 19 et 20 septembre Sablons 38 Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Résidence d’artistes Moly-Sabata

Moly-Sabata est une résidence d’artistes mettant à disposition

ses ateliers et ses ressources toute l’année. Elle se distingue

par son accueil sur invitation, son action au coeur d’un réseau

de partenaires et ses initiatives en faveur de la production

d’oeuvres. Son rayonnement public est alimenté par une

exposition annuelle tout en perpétuant une tradition de

transmission ancrée depuis 1927 dans ce lieu d’hospitalité,

administré aujourd’hui par la Fondation des Artistes.

Exposition d’art contemporain Quasi

Nous nous en approchons. Ça arrive. Il y a une qualité à

poindre, et les oeuvres en devenir frôlent toujours ce moment

où elles effleurent, elles atteignent, elles touchent. Voilà

l’occasion de valoriser les choses en train de se faire, les

formes en cours de formation, les objets laissant ouverte un

grande part de potentialité. Comme toujours, c’est aussi un

portrait en réserve de notre vision de la résidence, ce havre où

tout n’est pas terminé, dans lequel au contraire tout est toujours

possible. Ça voit le jour. L’exposition annuelle marquera les 99

ans du projet initié à Moly-Sabata par les artistes Albert Gleizes

et Juliette Roche en 1927. Célébrons en son coeur, son

presque siècle.

L’exposition « Quasi » se tient du 19 septembre au 1er

novembre 2026 avec un vernissage le samedi 19 septembre

2026 à 19h dans le cadre des Journées Européennes du

Patrimoine et du Matrimoine. Elle réunit des oeuvres de Paloma

Bosquê, Tom Castinel, Natacha Mankowski, Jean-Luc Moulène,

Aimée Parrott, Bettina Samson, Agnès Varda, Arnaud Vasseux

(liste en cours) ainsi que des prêts de la Collection de la

Fondation des Artistes.

Sablons 38 1 rue Moly-Sabata, 38550 Sablons Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.moly-sabata.com/

Résidence d’artistes Moly-Sabata

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