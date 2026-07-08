Informations pratiques

Sablons

Exposition annuelle Quasi

Moly-Sabata Sablons Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-09-19

Bienvenue à l’exposition annuelle célébrant les 99 ans de la résidence d’artistes avec des œuvres de Paloma Bosquê, Tom Castinel, Natacha Mankowski, Jean-Luc Moulène, Aimée Parrott, Raphaëlle Sabattié, Bettina Samson, Agnès Varda et Arnaud Vasseux.

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Moly-Sabata Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 84 46 35 89 contact@moly-sabata.com

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English :

Welcome to the annual exhibition celebrating the 99th anniversary of the artist residency, featuring works by Paloma Bosqu%EA, Tom Castinel, Natacha Mankowski, Jean-Luc Moul%E8ne, Aimée Parrott, Raphaëlle Sabatté, Bettina Samson, Agnès Varda, and Arnaud Vasseux.

L’événement Exposition annuelle Quasi Sablons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône