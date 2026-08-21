Découverte de la rue des Loges, Eglise saint-Jean, Fontenay-le-Comte
samedi 19 septembre 2026 · Eglise saint-Jean · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Découverte de la rue des Loges 19 et 20 septembre Eglise saint-Jean Vendée
Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Jean
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Les élèves du lycée Notre-Dame vous proposent une balade commentée dans cette rue historique. Poumon commercial de la ville basse médiévale, l’architecture, présente dans cette rue, témoigne du passé de la ville : maison à colombage, maison Millepertuis, ruelles typiques, église Saint-Jean-Baptiste et Pont des Sardines.
Des aménagements végétaux ont été réalisés pour former une rue-jardin et des grilles d’ornements délimitent désormais le Passage des Loges. Un endroit particulièrement apaisé, dans lequel se trouve notamment la fameuse « maison Louis XV » dont la façade a été classée au titre des monuments historiques en 1931.
Eglise saint-Jean 1 Rue Saint-Jean, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
Les élèves du lycée Notre-Dame vous proposent une balade commentée dans cette rue historique. Poumon commercial de la ville basse médiévale, l’architecture, présente dans cette rue, témoigne du passé…
©En Vendée S. Bourcier
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