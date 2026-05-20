Découverte de la Sélune en canoë bi-places Ducey Ducey-Les Chéris

Ducey-Les Chéris

Découverte de la Sélune en canoë bi-places

Ducey 4 Rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

A bord d’un canoë kayak bi-places, vous découvrirez la Sélune , fleuve côtier qui se jette dans la baie du Mont Saint-Michel. La descente s’effectue sur la partie aval des lacs de Vezins et de la Roche qui Boit. Sur cette portion calme et ludique, chargé d’histoire, vous pourrez admirer l’abbaye de Montmorel, puis le moulin de Quincampoix. La Sélune vous mènera ensuite le long du bois d’Ardennes, ancienne forêt mythique de Scissy jusqu’à Ducey, charmant village fleuri, où vous terminerez votre parcours au château des Montgommery.

Il faut être présent 10 minutes avant le départ.

Inscription obligatoire 24h avant la sortie dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique ou sur notre site de réservation en ligne https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Balade en canoë d’environ 3h.

Prix par personne et non par canoë.

Il est impératif de savoir nager.

Les enfants de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Matériel fourni embarcations, bidons ou sacs étanches, gilet de sauvetage.

Combinaisons néoprènes sur demande. .

Ducey 4 Rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 60 21 53

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English : Découverte de la Sélune en canoë bi-places

L’événement Découverte de la Sélune en canoë bi-places Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MSM Normandie