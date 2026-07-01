Découverte de la Société de l’Union – Boule de Fort, Société de l’Union, Saint-Clément-de-la-Place

Informations pratiques

Découverte de la Société de l’Union – Boule de Fort 19 et 20 septembre Société de l’Union Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Jounrées du Patrimoine, venez découvrir ce jeu de boules traditionnel du Val de Loire et de l’Anjou.

Tout d’abord en plein air et en terre battue l’association Société l’Union – Boule de Fort a été créée par Pierre Raffray puis au fil des années s’est retrouvée dans un bâtiment construit par Bessonneau, avant de devenir propriété communale.

Ce jeu fait la fierté de l’Anjou et fait partie de son patrimoine exceptionnel en matière de sport où la convivialité y règne en permanence.

Société de l’Union 1 rue de la Corderie, 49370 Saint-Clément-de-la-Place Saint-Clément-de-la-Place 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ce jeu de boules traditionnel du Val de Loire et de l’Anjou.