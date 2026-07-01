Le secret des mémoires perdues, Maison de la Basse Bretonne, Saint-Clément-de-la-Place

Informations pratiques

Le secret des mémoires perdues 18 et 19 septembre Maison de la Basse Bretonne Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Le Secret des Mémoires Perdues

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Saint-Clément-de-la-Place et le Cercle des Enquêteurs vous invitent à vivre un Cluedo grandeur nature immersif au cœur d’un lieu chargé d’histoire.

Depuis plusieurs années, une ancienne demeure du village reste inhabitée. Chaque tentative de rénovation se heurte aux mêmes phénomènes inexpliqués : bruits étranges, manifestations surnaturelles et récits troublants transmis de génération en génération.

Dans le village, on raconte depuis toujours que les lieux sont habités par des âmes errantes. Leur présence semble encore imprégner les lieux.

Quel est leur secret ?

Chacune semble porter un secret enfoui depuis longtemps. Un secret qu’il vous faudra découvrir pour comprendre ce qui les retient encore ici et ce qui les relie les unes aux autres.

Parviendrez-vous à résoudre ce mystère et à libérer ce lieu des phénomènes qui le troublent depuis tant d’années ?

En équipe, interrogez les personnages, récoltez les indices et plongez dans une enquête mêlant mystère, patrimoine et histoires oubliées.

Attention, le nombre de places est limité…

Maison de la Basse Bretonne Rue du stade, 49370 Saint-Clément-de-la-Place Saint-Clément-de-la-Place 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-clement-de-la-place.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 77 94 04 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@saint-clement-de-la-place.fr »}]

Le Secret des Mémoires Perdues

©Le Cercles des Enquêteurs