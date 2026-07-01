Découverte de l’église de Saint-Clément, Eglise Saint-Clément, 49, Saint-Clément-de-la-Place

Informations pratiques

Découverte de l’église de Saint-Clément 19 et 20 septembre Eglise Saint-Clément, 49 Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez explorer l’église Saint-Clément : son histoire fascinante, ses œuvres remarquables et ses trésors insoupçonnés. Des guides passionnés seront présents pour vous accompagner et partager avec vous les secrets de ce lieu emblématique.

Ne manquez pas également l’exposition temporaire exceptionnelle mettant à l’honneur de précieuses céramiques et œuvres d’art issues de la collection Bessonneau. Un parcours dédié retracera par ailleurs la vie de Julien Bessonneau, figure incontournable de l’histoire locale.

Eglise Saint-Clément, 49 Place de l’Eglise, 49370 Saint-Clément-de-la-Place Saint-Clément-de-la-Place 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez explorer l’église Saint-Clément : son histoire fascinante, ses œuvres remarquables et ses trésors insoupçonnés.

©Commune de Saint-Clément-de-la-Place