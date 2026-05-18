Découverte de la sophrologie Gamarde-les-Bains
Découverte de la sophrologie Gamarde-les-Bains mardi 1 septembre 2026.
Gamarde-les-Bains
Découverte de la sophrologie
35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 15:00:00
fin : 2026-11-08 15:45:00
Date(s) :
2026-09-01
Découverte de la sophrologie tous les mardis de 15h à 15h45
Profitez de votre séjour pour découvrir la Sophrologie, méthode créée par Alfonso CAYCEDO.
Grâce à l’attention portée sur le corps et les sensations, ces techniques permettent de se libérer des tensions physiques, mentales et émotionnelles, développer une conscience sereine, renforcer les attitudes positives au quotidien.
Sa pratique régulière permet de canaliser les émotions négatives, renforcer les sensations et les sentiments positifs, développer une meilleure connaissance de soi, de mobiliser ses ressources. .
35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de la sophrologie
L’événement Découverte de la sophrologie Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Gamarde-les-Bains (Landes)
- Activité manuelle Café des Sources Gamarde-les-Bains 27 mai 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 26 juin 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 24 juillet 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 28 août 2026
- Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre Gamarde-les-Bains 18 septembre 2026