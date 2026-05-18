Gamarde-les-Bains

Découverte de la sophrologie

35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 15:00:00

fin : 2026-11-08 15:45:00

Date(s) :

2026-09-01

Découverte de la sophrologie tous les mardis de 15h à 15h45

Profitez de votre séjour pour découvrir la Sophrologie, méthode créée par Alfonso CAYCEDO.

Grâce à l’attention portée sur le corps et les sensations, ces techniques permettent de se libérer des tensions physiques, mentales et émotionnelles, développer une conscience sereine, renforcer les attitudes positives au quotidien.

Sa pratique régulière permet de canaliser les émotions négatives, renforcer les sensations et les sentiments positifs, développer une meilleure connaissance de soi, de mobiliser ses ressources. .

35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

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English : Découverte de la sophrologie

L’événement Découverte de la sophrologie Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse