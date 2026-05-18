Séance de yoga Gamarde-les-Bains
Séance de yoga Gamarde-les-Bains mardi 1 septembre 2026.
Gamarde-les-Bains
Séance de yoga
35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 15:00:00
fin : 2026-11-08 16:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Tous les lundis de 15h à 16h
Offrez-vous une parenthèse dans votre journée, et venez pratiquer le Hatha Yoga en petit groupe dans un cadre bucolique.
Ce yoga doux, adapté à tous les niveaux permet de travailler l’équilibre, prendre conscience du corps, contrôler sa respiration.
Tous les lundis de 15h à 16h
Offrez-vous une parenthèse dans votre journée, et venez pratiquer le Hatha Yoga en petit groupe dans un cadre bucolique.
Ce yoga doux, adapté à tous les niveaux permet de travailler l’équilibre, prendre conscience du corps, contrôler sa respiration.
Les accessoires (bols, carillons) permettent d’apporter détente, relaxation, d’aider à évacuer les émotions.
Le matériel est prêté sur place (tapis, …), vous avez juste à prévoir une tenue confortable. .
35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr
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English : Séance de yoga
Every Monday from 3 pm to 4 pm
Treat yourself to a break from the daily grind, and come and practice Hatha Yoga in a small group in a bucolic setting.
This gentle yoga, suitable for all levels, helps you work on balance, body awareness and breath control.
L’événement Séance de yoga Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse
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