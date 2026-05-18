Gamarde-les-Bains

Séance de yoga

35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 15:00:00

fin : 2026-11-08 16:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Tous les lundis de 15h à 16h

Offrez-vous une parenthèse dans votre journée, et venez pratiquer le Hatha Yoga en petit groupe dans un cadre bucolique.

Ce yoga doux, adapté à tous les niveaux permet de travailler l’équilibre, prendre conscience du corps, contrôler sa respiration.

Tous les lundis de 15h à 16h

Offrez-vous une parenthèse dans votre journée, et venez pratiquer le Hatha Yoga en petit groupe dans un cadre bucolique.

Ce yoga doux, adapté à tous les niveaux permet de travailler l’équilibre, prendre conscience du corps, contrôler sa respiration.

Les accessoires (bols, carillons) permettent d’apporter détente, relaxation, d’aider à évacuer les émotions.

Le matériel est prêté sur place (tapis, …), vous avez juste à prévoir une tenue confortable. .

35 Route de la Toudeille Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

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English : Séance de yoga

Every Monday from 3 pm to 4 pm

Treat yourself to a break from the daily grind, and come and practice Hatha Yoga in a small group in a bucolic setting.

This gentle yoga, suitable for all levels, helps you work on balance, body awareness and breath control.

L’événement Séance de yoga Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Terres de Chalosse