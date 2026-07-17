Découverte de l’Abbaye cistercienne de Trois-Fontaines, Abbaye (ancienne) de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye

Informations pratiques

Découverte de l’Abbaye cistercienne de Trois-Fontaines Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye (ancienne) de Trois-Fontaines Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’Abbaye cistercienne de Trois-Fontaines, le dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Visite guidée botanique & historique du parc de l’abbaye à 15h (Libre participation – Boîte à dons). Durée de la visite : environ 2h.

Visite libre de l’abbaye. Découvrez ou redécouvrez, en visite libre, ce patrimoine cistercien fondé il y a 900 ans par Bernard de Clairvaux. Ne manquez pas les vestiges de l’église abbatiale érigée au XIIe siècle. Entrée gratuite. Possibilité de se procurer la plaquette Guide du visiteur : 1€.

Visite du Musée du Vélo de l’abbaye. De l’ancestrale draisienne, en passant par le fameux grand-bi, vivez une belle échappée en découvrant l’évolution de la petite reine à travers les 200 vélos que compte la collection du Musée (Tarifs Musée du Vélo : adulte 3€ / enfant 2€).

Buvette sur place.

Renseignements : Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines

abbayetroisfontaines@gmail.com

Abbaye (ancienne) de Trois-Fontaines Pl. du Château, 51340 Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est [{« link »: « mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com »}] Fondée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux, l’abbaye de Trois-Fontaines est la première fille de Clairvaux et l’un des plus anciens monastères cisterciens de France. Elle doit son nom aux trois sources qui jaillissent dans la vallée où elle s’est implantée.

Lieu de rayonnement spirituel et économique, elle a fondé plusieurs abbayes en France et en Europe, et prospéré grâce à ses terres, ses forges, ses moulins et ses salines. Reconstruite au XVIIIe siècle dans un style classique après un incendie, elle subit la dispersion à la Révolution et ses bâtiments sont partiellement détruits.

Aujourd’hui, ses vestiges – voûtes, arcades, parc arboré du XVIIIe siècle – offrent un cadre exceptionnel. Classée monument historique, l’abbaye accueille des événements culturels et abrite un musée du vélo, perpétuant la mémoire de ce site emblématique de la Marne.

Découvrez l’Abbaye cistercienne de Trois-Fontaines, le dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

©Aurélie Boileau