Fête de l’Assomption Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye
samedi 15 août 2026 · Place du Château · Trois-Fontaines-l'Abbaye
Informations pratiques
Trois-Fontaines-l’Abbaye
Fête de l’Assomption
Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Messe en plein air devant les vestiges de l’abbatiale. 16h.Tout public
Messe en plein air devant les vestiges de l’abbatiale.
Il est conseillé d’apporter votre siège/pliant. (Salle des Communs de l’abbaye en cas de mauvais temps). .
Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’Assomption
Outdoor Mass in front of the ruins of the abbey church. 4:00 p.m.
L’événement Fête de l’Assomption Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne