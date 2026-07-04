Fête de l’Assomption Place du Château Trois-Fontaines-l’Abbaye

Informations pratiques

Trois-Fontaines-l’Abbaye

Fête de l’Assomption

Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Messe en plein air devant les vestiges de l’abbatiale. 16h.Tout public

Messe en plein air devant les vestiges de l’abbatiale.

Il est conseillé d’apporter votre siège/pliant. (Salle des Communs de l’abbaye en cas de mauvais temps). .

Place du Château Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est abbayetroisfontaines@gmail.com

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English : Fête de l’Assomption

Outdoor Mass in front of the ruins of the abbey church. 4:00 p.m.

L’événement Fête de l’Assomption Trois-Fontaines-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne