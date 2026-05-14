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Découverte de l’aquarelle Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Découverte de l’aquarelle Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Découverte de l’aquarelle Rue Amiral Courbet Saint-Astier mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Rue Amiral Courbet

Adresse : Centre Culturel La Fabrique

Ville : 24110 Saint-Astier

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Astier

Découverte de l’aquarelle

Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Découverte et initiation à l’aquarelle et au pastel en compagnie de Bawi.

14h-17h,Centre culturel.
Gratuit et ouvert à tous.

Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02
Découverte et initiation à l’aquarelle et au pastel en compagnie de Bawi.

14h-17h,Centre culturel.
Gratuit et ouvert à tous.

Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02   .

Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 98 24 50 

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English : Découverte de l’aquarelle

Discovery and introduction to watercolor and pastel with Bawi.

2pm-5pm, Cultural Center.
Free and open to all.

Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02

L’événement Découverte de l’aquarelle Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord

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