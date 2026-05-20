Théâtre Burn out be alive Théâtre La Poivrière Saint-Astier

Saint-Astier

Théâtre Burn out be alive

Théâtre La Poivrière 2 passage du Marché Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

“Burn out be alive parce que la productivité ne meurt jamais”, création de l’Atelier Poivré.

20h30, théâtre de la Poivrière.

10 €, sur réservation.

Théâtre La Poivrière SMS 06 84 82 45 01

“Burn out be alive parce que la productivité ne meurt jamais”, création de l’Atelier Poivré.

20h30, théâtre de la Poivrière.

10 €, sur réservation.

Théâtre La Poivrière SMS 06 84 82 45 01 .

Théâtre La Poivrière 2 passage du Marché Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 82 45 01

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English : Théâtre Burn out be alive

burn out be alive: because productivity never dies, created by Atelier Poivré.

8:30pm, Théâtre de la Poivrière.

10 ?, by reservation.

Théâtre La Poivrière SMS 06 84 82 45 01

L’événement Théâtre Burn out be alive Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-20 par Vallée de l’Isle en Périgord