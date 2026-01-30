Exposition-vente artisanale Arts et Saveurs en Périgord Place de la République Saint-Astier

Exposition-vente artisanale Arts et Saveurs en Périgord

Place de la République Halle Saint-Astier Dordogne

Début : 2026-06-11 15:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

2026-06-11

Exposition-vente d’artisanat local et produits du terroir sous la halle de savoureux produits du Périgord pour ravir vos papilles et des créations originales pour vos idées cadeaux !

Entrée libre, tous les jours 9h-13h 15h-19h, sauf dimanche après-midi

Place de la République Halle Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 04 56

English : Exposition-vente artisanale Arts et Saveurs en Périgord

Exhibition and sale of local crafts and produce in the covered market: tasty Périgord products to delight your taste buds, and original creations for your gift ideas!

Free admission, daily: 9am-1pm 5pm-8pm, except Sunday afternoons

