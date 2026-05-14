Découverte de l’aquarelle Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Découverte de l’aquarelle Rue Amiral Courbet Saint-Astier samedi 20 juin 2026.
Saint-Astier
Découverte de l’aquarelle
Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Découverte et initiation à l’aquarelle et au pastel en compagnie de Bawi.
10h-12h et 14h-17h, Centre culturel.
Gratuit et ouvert à tous.
Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02
Découverte et initiation à l’aquarelle et au pastel en compagnie de Bawi.
10h-12h et 14h-17h, Centre culturel.
Gratuit et ouvert à tous.
Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02 .
Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 98 24 50
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English : Découverte de l’aquarelle
Discovery and introduction to watercolor and pastel with Bawi.
10am-12pm and 2pm-5pm, Centre culturel.
Free and open to all.
Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02
L’événement Découverte de l’aquarelle Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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