Découverte de l’aquarelle Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Saint-Astier

Découverte de l’aquarelle

Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découverte et initiation à l’aquarelle et au pastel en compagnie de Bawi.

10h-12h et 14h-17h, Centre culturel.

Gratuit et ouvert à tous.

Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02

Découverte et initiation à l’aquarelle et au pastel en compagnie de Bawi.

10h-12h et 14h-17h, Centre culturel.

Gratuit et ouvert à tous.

Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02 .

Rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 98 24 50

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English : Découverte de l’aquarelle

Discovery and introduction to watercolor and pastel with Bawi.

10am-12pm and 2pm-5pm, Centre culturel.

Free and open to all.

Atelier Métamorphose 06 69 98 24 50 06 84 27 88 02

L’événement Découverte de l’aquarelle Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-11 par Vallée de l’Isle en Périgord