Informations pratiques

La Chapelle-des-Pots

Découverte de l’Argile à La Chapelle-des-Pots

Place de la mairie La Chapelle-des-Pots Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Plongez au cœur de l’artisanat local lors du traditionnel Marché de Potiers de La Chapelle-des-Pots ! Une occasion unique pour petits et grands de s’initier aux plaisirs de la terre et du modelage.

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Place de la mairie La Chapelle-des-Pots 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 85 06 42

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English :

Immerse yourself in the heart of local craftsmanship at the traditional Pottery Market in La Chapelle-des-Pots! A unique opportunity for young and old alike to discover the joys of working with clay and sculpting.

L’événement Découverte de l’Argile à La Chapelle-des-Pots La Chapelle-des-Pots a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge