Découverte de l’atelier, 6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois
samedi 19 septembre 2026 · 6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Découverte de l’atelier 19 et 20 septembre 6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ma pratique picturale, quel que soit le médium utilisé, aquarelle, huile ou gouache, a toujours été nourrie par l’observation de la nature.
La peinture en plein air, en particulier, que ce soit en pleine nature ou en ville, m’incite à peindre rapidement, « alla prima », sans hésitation ni corrections inutiles, en allant droit à l’essentiel : la vie, la lumière, l’énergie, l’atmosphère… En préservant au maximum la fraîcheur des premiers coups de pinceau.
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Ma pratique picturale, quel que soit le médium utilisé – aquarelle, huile ou gouache – a toujours été nourrie par l’observation de la nature.
©Patrick Fouilhoux
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