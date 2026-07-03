Découverte de l’atelier, 6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Découverte de l’atelier 19 et 20 septembre 6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ma pratique picturale, quel que soit le médium utilisé, aquarelle, huile ou gouache, a toujours été nourrie par l’observation de la nature.

La peinture en plein air, en particulier, que ce soit en pleine nature ou en ville, m’incite à peindre rapidement, « alla prima », sans hésitation ni corrections inutiles, en allant droit à l’essentiel : la vie, la lumière, l’énergie, l’atmosphère… En préservant au maximum la fraîcheur des premiers coups de pinceau.

6 bis rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois 6bis rue des Tanneries 21140 semur-en-auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Ma pratique picturale, quel que soit le médium utilisé – aquarelle, huile ou gouache – a toujours été nourrie par l’observation de la nature.

©Patrick Fouilhoux