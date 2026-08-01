Foire aux livres Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Foire aux livres

Caveau des maréchaux 25 Rue de la Liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le groupe de Semur en Auxois d’Amnesty International France organise comme chaque année sa Foire aux Livres.

Des milliers de livres dans tous les genres, pour tous les goûts et tous les âges, à très très petits prix..

Le choix des livres est extrêmement varié, en poche ou en livres classiques: littérature, romans policiers, livres pour enfants, essais, histoire, économie, société, politique, santé, loisirs, voyages, arts, etc… et encore plein d’autres sujets Quelques DVD, disques et BD seront aussi disponibles.

Cette foire aux livres aide à financer les actions d’Amnesty International France pour défendre les droits humains dans le monde.

Entrée gratuite ouverte à tous. .

Caveau des maréchaux 25 Rue de la Liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 38 72 04

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English : Foire aux livres

L’événement Foire aux livres Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)