Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure) Le Bahut Semur-en-Auxois
mardi 18 août 2026 · Le Bahut · Semur-en-Auxois
Informations pratiques
Semur-en-Auxois
Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure)
Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Sortie de l’ENSA Dijon, Juliette Miséréré vit et travaille à Mâcon.
L’artiste oscille entre créations monumentales et miniatures autour d’une même ambition sonder les croyances, l’imaginaire et le symbolisme qui entourent les objets du quotidien. Dans cette quête, elle mêle installation, photographie, dessin ou diorama, et même l’artisanat.
En résidence à Semur du 17 au 21 août, elle y déclina l’un de ses projets phares Maison abandonnée.
Les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 août, elle vous propose une série d’ateliers de peinture et de linogravure, à faire tous ensemble, ou séparément. Objectif réaliser des papiers peints à coller sur une maison de Semur ! Chaque atelier est gratuit (sur inscription), à partir de 10 ans.
À partir du 22 août, l’artiste expose également au Bahut un ensemble de photographies issues de sa série Maison abandonnée . Inauguration le vendredi 21 août à 18h !
Inscriptions contact@lebahut.net ou en MP ! .
Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure)
L’événement Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure) Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-12 par OT des Terres d’Auxois
À voir aussi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Visite de la fabrique Bon Vivant et dégustation de biscuits Champ de la perdrix Semur-en-Auxois 19 août 2026
- Visite gourmande Départ Office de tourisme Semur-en-Auxois 20 août 2026
- Soirée salsa au Bon Vivant champ de la perdrix Semur-en-Auxois 22 août 2026
- Visite guidée du théâtre du Rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois 24 août 2026
- 12e vide-greniers Semur-en-Auxois 30 août 2026