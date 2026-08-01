Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure) Le Bahut Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Semur-en-Auxois

Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure)

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Sortie de l’ENSA Dijon, Juliette Miséréré vit et travaille à Mâcon.

L’artiste oscille entre créations monumentales et miniatures autour d’une même ambition sonder les croyances, l’imaginaire et le symbolisme qui entourent les objets du quotidien. Dans cette quête, elle mêle installation, photographie, dessin ou diorama, et même l’artisanat.

En résidence à Semur du 17 au 21 août, elle y déclina l’un de ses projets phares Maison abandonnée.

Les mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 août, elle vous propose une série d’ateliers de peinture et de linogravure, à faire tous ensemble, ou séparément. Objectif réaliser des papiers peints à coller sur une maison de Semur ! Chaque atelier est gratuit (sur inscription), à partir de 10 ans.

À partir du 22 août, l’artiste expose également au Bahut un ensemble de photographies issues de sa série Maison abandonnée . Inauguration le vendredi 21 août à 18h !

Inscriptions contact@lebahut.net ou en MP ! .

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net

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English : Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure)

L’événement Atelier maison abandonnée (peinture/linogravure) Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-12 par OT des Terres d’Auxois